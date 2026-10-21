Stefanos Tsitsipas retrouve petit à petit des couleurs cette saison et semble se rapprocher de son meilleur niveau ces dernières semaines.
Engagé à Almaty, au Kazakhstan, cette semaine, le Grec a franchi le premier tour après une victoire en trois sets face à Aleksandar Kovacevic.
Interrogé en conférence de presse après son succès, Tsitsipas a expliqué que tout était une question de confiance, de sérénité et surtout d’entourage. Des propos qui pourraient une nouvelle fois être interprétés comme un message adressé à son père et ancien entraîneur, Apostolos Tsitsipas, avec lequel les relations ont parfois été compliquées.
Le Grec semble désormais beaucoup plus épanoui dans son nouvel environnement et insiste sur l’importance d’être entouré des bonnes personnes pour retrouver son meilleur tennis.
« Mon équipe représente la moitié de mon travail. C’est une équipe qui m’inspire, dans laquelle règne une atmosphère sereine. Lorsque vous parvenez à créer ce sentiment de tranquillité, aussi bien à l’entraînement que dans la vie quotidienne, c’est très important et très agréable. Il faut vraiment être entouré des bonnes personnes. J’ai traversé beaucoup de choses au cours de ma carrière. J’ai dû faire face à des situations assez inconfortables. Je suis quelqu’un qui aime énormément travailler et qui est prêt à faire tous les efforts nécessaires », a déclaré Tsitsipas.
Publié le mercredi 21 octobre 2026 à 11:17