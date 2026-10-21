Stefanos Tsitsipas retrouve petit à petit des couleurs cette saison et semble se rappro­cher de son meilleur niveau ces dernières semaines.

Engagé à Almaty, au Kazakhstan, cette semaine, le Grec a franchi le premier tour après une victoire en trois sets face à Aleksandar Kovacevic.

Interrogé en confé­rence de presse après son succès, Tsitsipas a expliqué que tout était une ques­tion de confiance, de séré­nité et surtout d’en­tou­rage. Des propos qui pour­raient une nouvelle fois être inter­prétés comme un message adressé à son père et ancien entraî­neur, Apostolos Tsitsipas, avec lequel les rela­tions ont parfois été compliquées.

Le Grec semble désor­mais beau­coup plus épanoui dans son nouvel envi­ron­ne­ment et insiste sur l’im­por­tance d’être entouré des bonnes personnes pour retrouver son meilleur tennis.

« Mon équipe repré­sente la moitié de mon travail. C’est une équipe qui m’ins­pire, dans laquelle règne une atmo­sphère sereine. Lorsque vous parvenez à créer ce senti­ment de tran­quillité, aussi bien à l’en­traî­ne­ment que dans la vie quoti­dienne, c’est très impor­tant et très agréable. Il faut vrai­ment être entouré des bonnes personnes. J’ai traversé beau­coup de choses au cours de ma carrière. J’ai dû faire face à des situa­tions assez incon­for­tables. Je suis quel­qu’un qui aime énor­mé­ment travailler et qui est prêt à faire tous les efforts néces­saires », a déclaré Tsitsipas.