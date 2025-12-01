AccueilATPStéphane Robert décrypte le phénomène Gaël Monfils : "Est-ce qu'il devait jouer...
Stéphane Robert décrypte le phéno­mène Gaël Monfils : « Est‐ce qu’il devait jouer plus à l’éco­nomie et moins pour les autres, les fans, le public, on peut se poser la question »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dans le dernier numéro de We Love Tennis Mag, le N°91, nous avons rendu hommage à Gaël Monfils qui va jouer sa dernière saison en 2026. 

Plusieurs témoins ont répondu à notre invi­ta­tion dont Stéphane Robert qui est aujourd’hui devenu coach.

Qu’est‐ce qui lui a manqué pour avoir un plus gros palmarès ?
Est‐ce qu’il devait jouer plus à l’éco­nomie et moins pour les autres, les fans, le public, on peut se poser la ques­tion. Difficile de répondre à ça, car il aime faire le show. Du coup, natu­rel­le­ment, on se dit qu’il a peut être perdu de l’énergie autour de ça lors de certains matches, c’est possible. De plus au niveau tech­nique, on peut aussi se demander s’il n’avait pas la capa­cité de finir plus vite les points. Il l’a tenté avec son coach Gunter Breznik mais ce n’était pas facile pour lui car ce n’est pas son iden­tité première, son adn de joueur de tennis, ce qui le fait vibrer donc quand il a tenté de sortir de sa filière natu­relle, il n’a jamais été forcé­ment à l’aise.

Publié le lundi 1 décembre 2025 à 11:11

