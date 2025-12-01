Dans le dernier numéro de We Love Tennis Mag, le N°91, nous avons rendu hommage à Gaël Monfils qui va jouer sa dernière saison en 2026.
Plusieurs témoins ont répondu à notre invitation dont Stéphane Robert qui est aujourd’hui devenu coach.
On lui a donc posé une question clé…
Qu’est‐ce qui lui a manqué pour avoir un plus gros palmarès ?
Est‐ce qu’il devait jouer plus à l’économie et moins pour les autres, les fans, le public, on peut se poser la question. Difficile de répondre à ça, car il aime faire le show. Du coup, naturellement, on se dit qu’il a peut être perdu de l’énergie autour de ça lors de certains matches, c’est possible. De plus au niveau technique, on peut aussi se demander s’il n’avait pas la capacité de finir plus vite les points. Il l’a tenté avec son coach Gunter Breznik mais ce n’était pas facile pour lui car ce n’est pas son identité première, son adn de joueur de tennis, ce qui le fait vibrer donc quand il a tenté de sortir de sa filière naturelle, il n’a jamais été forcément à l’aise.
Publié le lundi 1 décembre 2025 à 11:11