Dans le dernier numéro de We Love Tennis Mag, le numéro 91, nous avons rendu hommage à Gaël Monfils, qui va disputer la dernière saison de sa carrière en 2026.

Plusieurs témoins ont répondu à notre invi­ta­tion, dont Stéphane Robert, qui est aujourd’hui devenu coach.

On lui a donc posé une ques­tion clé…

Qu’est‐ce qui lui a manqué pour avoir un plus gros palmarès ?

Est‐ce qu’il devait jouer plus à l’éco­nomie et moins pour les autres, les fans, le public ? On peut se poser la ques­tion. Difficile de répondre à ça, car il aime faire le show. Du coup, natu­rel­le­ment, on se dit qu’il a peut être perdu de l’énergie autour de ça lors de certains matches, c’est possible. De plus au niveau tech­nique, on peut aussi se demander s’il n’avait pas la capa­cité de finir plus vite les points. Il l’a tenté avec son coach Gunter Breznik mais ce n’était pas facile pour lui car ce n’est pas son iden­tité première, son ADN de joueur de tennis, ce qui le fait vibrer donc quand il a tenté de sortir de sa filière natu­relle, il n’a jamais été forcé­ment à l’aise.