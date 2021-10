De passage chez nos confrères de Tennis Legend pour un podcast parti­cu­liè­re­ment inté­res­sant et passion­nant, le Français Stéphane Robert, ancien 50e joueur mondial et actuel­le­ment coach d’une joueuse, a rapporté une anec­dote qui en dit long sur le niveau de jeu pratiqué par Roger Federer lors de son retour triom­phal à l’Open d’Australie en 2017.

« Alors Roger quand il a fait son retour en 2017, je me suis entraîné une fois avec lui en indoor et là je n’avais jamais vu un joueur qui jouait comme ça au tennis, qui faisait avancer la balle aussi faci­le­ment, c’était incroyable, je n’avais jamais vu ça, je me suis dit : ‘mais qu’est‐ce que c’est que ce truc ? Là, s’il ne gagne pas l’Open d’Australie, je ne comprends plus rien’. »