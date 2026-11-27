Opéré du genou droit il y a quelques jours et offi­ciel­le­ment forfait pour l’édi­tion 2027 de l’Open d’Australie, Jannik Sinner suscite l’in­quié­tude de certains experts à cause d’une perte de poids visible lors de ses dernières appa­ri­tions en publique.

C’est notam­ment le cas de l’ex­pert reconnu en préven­tion des bles­sures et en bien‐être des athlètes, Stephen Smith, récem­ment inter­rogé par nos confrères de Tennis365.

« Pour un problème tel que le syndrome de la bande­lette ilio‐tibiale, les facteurs de protec­tion liés à des quadri­ceps, des fessiers, des ischio‐jambiers, des mollets, des muscles du tronc et de la colonne lombaire très puis­sants sont essen­tiels pour assurer la stabi­lité de la zone et soulager le tendon. On a donc un joueur qui perd du poids, qui perd de la masse muscu­laire, puis qui doit essayer de donner le maximum, en s’exerçant à des charges et des volumes impor­tants, avant d’être propulsé dans la compé­ti­tion ; il se peut qu’il ne dispose pas de la muscu­la­ture et de la condi­tion physique de base néces­saires. Je dirais donc que c’est une réelle source d’inquiétude. Je pense qu’il aura peut‐être besoin d’une période de remise en forme assez longue pour surmonter ce genre de situa­tion et se mettre dans une posi­tion vrai­ment solide. »