Opéré du genou droit il y a quelques jours et officiellement forfait pour l’édition 2027 de l’Open d’Australie, Jannik Sinner suscite l’inquiétude de certains experts à cause d’une perte de poids visible lors de ses dernières apparitions en publique.
C’est notamment le cas de l’expert reconnu en prévention des blessures et en bien‐être des athlètes, Stephen Smith, récemment interrogé par nos confrères de Tennis365.
« Pour un problème tel que le syndrome de la bandelette ilio‐tibiale, les facteurs de protection liés à des quadriceps, des fessiers, des ischio‐jambiers, des mollets, des muscles du tronc et de la colonne lombaire très puissants sont essentiels pour assurer la stabilité de la zone et soulager le tendon. On a donc un joueur qui perd du poids, qui perd de la masse musculaire, puis qui doit essayer de donner le maximum, en s’exerçant à des charges et des volumes importants, avant d’être propulsé dans la compétition ; il se peut qu’il ne dispose pas de la musculature et de la condition physique de base nécessaires. Je dirais donc que c’est une réelle source d’inquiétude. Je pense qu’il aura peut‐être besoin d’une période de remise en forme assez longue pour surmonter ce genre de situation et se mettre dans une position vraiment solide. »
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 16:10