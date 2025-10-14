AccueilATPStephen Smith (spécialiste de la préparation physique) sur Novak Djokovic : "Trop...
ATP

Stephen Smith (spécia­liste de la prépa­ra­tion physique) sur Novak Djokovic : « Trop de repos et trop de récu­pé­ra­tions peuvent aussi avoir un impact négatif »

Jean Muller
Jean Muller

-

1312
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Quand on est un joueur de haut niveau, le corps ne réagit souvent pas de la même manière qu’une personne lambda. C’est l’af­fir­ma­tion apportée par Stephen Smith auprès de nos confrères de Tennis365.

En gros, ce spécia­liste de la prépa­ra­tion explique que trop se reposer peut nuire à la perfor­mance car le corps devenu une machine se nourrit de l’adré­na­line et de la recherche de la perfor­mance. Pour Smith, Djokovic se serait dont trop reposé car il faut un minimum d’ac­ti­vité pour garder une vraie forme.

« Je pense que parfois, trop de repos et trop de récu­pé­ra­tion peuvent aussi avoir un impact négatif. Nous essayons toujours de trouver cet équi­libre parfait entre la bonne dose de stimu­la­tion pour garder les gens en bonne santé sans les surcharger et les briser, ou sans les sous‐charger et les rendre vulné­rables aux bles­sures également. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:45

