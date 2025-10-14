Quand on est un joueur de haut niveau, le corps ne réagit souvent pas de la même manière qu’une personne lambda. C’est l’affirmation apportée par Stephen Smith auprès de nos confrères de Tennis365.
En gros, ce spécialiste de la préparation explique que trop se reposer peut nuire à la performance car le corps devenu une machine se nourrit de l’adrénaline et de la recherche de la performance. Pour Smith, Djokovic se serait dont trop reposé car il faut un minimum d’activité pour garder une vraie forme.
« Je pense que parfois, trop de repos et trop de récupération peuvent aussi avoir un impact négatif. Nous essayons toujours de trouver cet équilibre parfait entre la bonne dose de stimulation pour garder les gens en bonne santé sans les surcharger et les briser, ou sans les sous‐charger et les rendre vulnérables aux blessures également. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:45