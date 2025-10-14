AccueilATPStephen Smith, spécialiste de la préparation physque : "Djokovic s'est trop reposé...
Stephen Smith, spécia­liste de la prépa­ra­tion physque : « Djokovic s’est trop reposé et cela un impact négatif sur ses performances »

Jean Muller
Par Jean Muller

Quand on est un joueur de haut‐niveau, le corps ne réagit souvent pas de la même manière qu’une personne lambda. C’est l’af­fir­ma­tion apportée par Stephen Smith auprès de nos confrères de Tennis365.

En gros, ce spécia­liste de la prépa­ra­tion explique que « trop se reposer » nuit à la perfor­mance car le corps devenu une machine se nourrit de l’adre­na­line et de la recherche de la perfor­mance, c’est un système de fonc­tion­ne­ment. Pour Smith, Dkokovic s’est dont trop reposé, il s’est « rouillé » car i faut un minimum d’ac­ti­vité pour garder une vraie forme.

« Je pense que parfois trop de repos et trop de récu­pé­ra­tion peuvent aussi avoir un impact négatif. Nous essayons toujours de trouver cet équi­libre parfait entre la bonne dose de stimu­la­tion pour garder les gens en bonne santé sans les surcharger et les briser, ou sans les sous‐charger et les rendre vulné­rables aux bles­sures égale­ment »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:45

