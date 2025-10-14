Quand on est un joueur de haut‐niveau, le corps ne réagit souvent pas de la même manière qu’une personne lambda. C’est l’affirmation apportée par Stephen Smith auprès de nos confrères de Tennis365.
Stephen Smith (injury prevention expert and CEO of Kitman Labs) on why he believes Novak Djokovic is getting injured lately :— Danny (@DjokovicFan_) October 13, 2025
« I think all of these bits and pieces are indicative of wear and tear. But also … I think sometimes that time off that you get when you’re nursing an… pic.twitter.com/aEnPj54Z7e
En gros, ce spécialiste de la préparation explique que « trop se reposer » nuit à la performance car le corps devenu une machine se nourrit de l’adrenaline et de la recherche de la performance, c’est un système de fonctionnement. Pour Smith, Dkokovic s’est dont trop reposé, il s’est « rouillé » car i faut un minimum d’activité pour garder une vraie forme.
« Je pense que parfois trop de repos et trop de récupération peuvent aussi avoir un impact négatif. Nous essayons toujours de trouver cet équilibre parfait entre la bonne dose de stimulation pour garder les gens en bonne santé sans les surcharger et les briser, ou sans les sous‐charger et les rendre vulnérables aux blessures également »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 08:45