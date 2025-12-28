En 2013, sur le gazon de Wimbledon, Steve Darcis réali­sait un petit événe­ment, en écar­tant Rafael Nadal (7−6, 7–6, 6–4), tout juste auréolé d’un huitième titre à Roland‐Garros.

Dans un entre­tien accordé à l’Express, le Belge est revenu sur ce moment spécial de sa carrière. L’ancien 38e joueur mondial précise que ce moment de joie amorce aussi une descente aux enfers. Touché au bras, le joueur avait dû déclarer forfait dans la foulée, en étant écarté du circuit pendant plus d’un an, après une inter­ven­tion chirurgicale.

« Ce fut l’une des plus belles victoires de ma vie, mais elle a marqué le début d’une des pires années. J’ai battu Nadal, j’ai vu le tirage au sort, je jouais bien au tennis et tout allait bien, mais pendant l’in­ter­view qui a suivi, je ne pouvais plus bouger mon bras. Je ne pouvais plus lever mon épaule, j’avais un liga­ment déchiré. Je sentais que quelque chose n’al­lait pas. Mais la douleur a disparu après deux sets grâce à l’adré­na­line. Après le match, j’ai compris que c’était vrai­ment grave. Je savais qu’il serait diffi­cile de conti­nuer. J’ai tout essayé pour conti­nuer à jouer, j’ai pris des injec­tions, pour avoir une petite chance, mais quand mon entraî­neur m’a lancé la première balle de l’en­traî­ne­ment deux jours plus tard, je n’ai pas pu la frapper. C’était grave. Mentalement, je me sentais très mal ».