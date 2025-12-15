Journaliste réputé du monde du tennis et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast, Court‐Side with Beilinson Tennis.

Et après avoir adressé une petite pique à Carlos Alcaraz au sujet des exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison, notre confrère a évoqué la hiérar­chie actuelle sur le circuit ATP. Et selon lui, c’est bien Novak Djokovic le meilleur joueur derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et non Alexander Zverev.

« Oui, nous avons un Big 2 avec Alcaraz et Sinner mais nous avons, à mon avis, un Big 3 remar­quable avec Novak Djokovic. Oubliez Zverev dans ce top, cela n’a aucun sens. Djokovic à battu Zverev à Roland‐Garros, a réalisé une meilleure année que lui, a atteint les quatre demi‐finales en Grand Chelem, dont trois après avoir fêté ses 38 ans. Il est certes assez diffi­cile pour lui, même s’il n’est pas au sommet de sa forme, de riva­liser avec Carlos et Jannik. Mais il a battu Carlos à l’Open d’Australie. Il reste toujours bien meilleur que tous les autres joueurs du circuit. Il a simple­ment un problème d’âge avec Sinner et Alcaraz et aussi un problème de confron­ta­tions avec Sinner. Voilà comment je vois les choses : sur le papier, Zverev est numéro 3, mais en réalité, c’est Djokovic. »