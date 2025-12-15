Journaliste réputé du monde du tennis et notamment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast, Court‐Side with Beilinson Tennis.
Et après avoir adressé une petite pique à Carlos Alcaraz au sujet des exhibitions pendant l’intersaison, notre confrère a évoqué la hiérarchie actuelle sur le circuit ATP. Et selon lui, c’est bien Novak Djokovic le meilleur joueur derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et non Alexander Zverev.
« Oui, nous avons un Big 2 avec Alcaraz et Sinner mais nous avons, à mon avis, un Big 3 remarquable avec Novak Djokovic. Oubliez Zverev dans ce top, cela n’a aucun sens. Djokovic à battu Zverev à Roland‐Garros, a réalisé une meilleure année que lui, a atteint les quatre demi‐finales en Grand Chelem, dont trois après avoir fêté ses 38 ans. Il est certes assez difficile pour lui, même s’il n’est pas au sommet de sa forme, de rivaliser avec Carlos et Jannik. Mais il a battu Carlos à l’Open d’Australie. Il reste toujours bien meilleur que tous les autres joueurs du circuit. Il a simplement un problème d’âge avec Sinner et Alcaraz et aussi un problème de confrontations avec Sinner. Voilà comment je vois les choses : sur le papier, Zverev est numéro 3, mais en réalité, c’est Djokovic. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 15:15