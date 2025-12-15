AccueilATPSteve Flink : "Cela n'a aucun sens de placer Zverev parmi les...
ATP

Steve Flink : « Cela n’a aucun sens de placer Zverev parmi les trois meilleurs joueurs. Sur le papier, il est numéro 3 mondial, mais en réalité, c’est Novak Djokovic »

Thomas S
Par Thomas S

-

147

Journaliste réputé du monde du tennis et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, Steve Flink était de passage sur le podcast, Court‐Side with Beilinson Tennis.

Et après avoir adressé une petite pique à Carlos Alcaraz au sujet des exhi­bi­tions pendant l’in­ter­saison, notre confrère a évoqué la hiérar­chie actuelle sur le circuit ATP. Et selon lui, c’est bien Novak Djokovic le meilleur joueur derrière Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et non Alexander Zverev. 

« Oui, nous avons un Big 2 avec Alcaraz et Sinner mais nous avons, à mon avis, un Big 3 remar­quable avec Novak Djokovic. Oubliez Zverev dans ce top, cela n’a aucun sens. Djokovic à battu Zverev à Roland‐Garros, a réalisé une meilleure année que lui, a atteint les quatre demi‐finales en Grand Chelem, dont trois après avoir fêté ses 38 ans. Il est certes assez diffi­cile pour lui, même s’il n’est pas au sommet de sa forme, de riva­liser avec Carlos et Jannik. Mais il a battu Carlos à l’Open d’Australie. Il reste toujours bien meilleur que tous les autres joueurs du circuit. Il a simple­ment un problème d’âge avec Sinner et Alcaraz et aussi un problème de confron­ta­tions avec Sinner. Voilà comment je vois les choses : sur le papier, Zverev est numéro 3, mais en réalité, c’est Djokovic. »

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 15:15

Article précédent
Condamnée à verser une indem­nité colos­sale à Nicolas Escudé, la FFT contre‐attaque
Article suivant
Carlos Alcaraz remporte le prix du point de l’année 2025, et il n’y a aucun débat !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.