Journaliste et histo­rien spécia­lisé dans le tennis, l’Américain Steve Flink, au cours d’un échange sur le podcast Court‐Side with Beilinson Tennis, a déclaré qu’il ne voyait pas Novak Djokovic faire comme Rafael Nadal et remporter 14 Open d’Australie. Selon lui, si le Serbe en gagne encore deux, ce serait déjà un exploit considérable.

« Je ne peux pas imaginer Djokovic faire comme Nadal à Roland‐Garros et remporter encore quatre Open d’Australie, et pour­tant je suis un fervent admi­ra­teur de Novak. En gagner quatre de plus à ce stade de sa carrière, non, ce serait stupé­fiant. Pourtant, je ne serais pas choqué de le voir en prendre deux de plus, mais pas quatre. »