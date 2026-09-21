Journaliste et histo­rien du tennis, notam­ment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, Steve Flink était récem­ment l’in­vité de la dernière émis­sion de l’ana­lyste tennis, Gill Gross, sur Youtube.

Invité à donner son avis sur Novak Djokovic, battu dès le premier tour de l’US Open, l’écri­vain améri­cain a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de santé du Serbe et sa capa­cité à réaliser son dernier grand objectif : remporter un 25e titre du Grand Chelem.

« Je suis inquiet car il a eu le même problème d’estomac à Cincinnati ; cela s’est produit à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Si tu es constam­ment en proie à des problèmes d’estomac, que tu tombes malade sur le court et que tu souffres de maux à l’épaule et au dos… Il s’est tout de même inscrit à Pékin, donc j’imagine que ce n’est pas trop grave pour l’instant. Ça m’inquiète et ça peut paraître étrange à dire, mais je ne veux pas qu’il se ménage trop et qu’il se dise : ‘Ce n’est pas grave, je peux encore jouer quelques années comme ça, ça n’a pas d’importance’. Il va détester ça si ça devient une habi­tude », a déclaré Flink avant de conclure sur une note pas très opti­miste. « Jusqu’à cette année, je pensais que cela pouvait arriver à tout moment, mais main­te­nant j’ai de sérieux doutes quant à la possi­bi­lité qu’il remporte un 25e titre du Grand Chelem. Peut‐il même encore remporter d’autres titres ? »