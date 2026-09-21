Accueil ATP

Steve Flink sur Novak Djokovic : « J’ai main­te­nant de sérieux doutes quant à la possi­bi­lité qu’il remporte un 25e titre du Grand Chelem »

Par
Thomas S
-
482

Journaliste et histo­rien du tennis, notam­ment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, Steve Flink était récem­ment l’in­vité de la dernière émis­sion de l’ana­lyste tennis, Gill Gross, sur Youtube. 

Invité à donner son avis sur Novak Djokovic, battu dès le premier tour de l’US Open, l’écri­vain améri­cain a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de santé du Serbe et sa capa­cité à réaliser son dernier grand objectif : remporter un 25e titre du Grand Chelem. 

« Je suis inquiet car il a eu le même problème d’estomac à Cincinnati ; cela s’est produit à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Si tu es constam­ment en proie à des problèmes d’estomac, que tu tombes malade sur le court et que tu souffres de maux à l’épaule et au dos… Il s’est tout de même inscrit à Pékin, donc j’imagine que ce n’est pas trop grave pour l’instant. Ça m’inquiète et ça peut paraître étrange à dire, mais je ne veux pas qu’il se ménage trop et qu’il se dise : ‘Ce n’est pas grave, je peux encore jouer quelques années comme ça, ça n’a pas d’importance’. Il va détester ça si ça devient une habi­tude », a déclaré Flink avant de conclure sur une note pas très opti­miste. « Jusqu’à cette année, je pensais que cela pouvait arriver à tout moment, mais main­te­nant j’ai de sérieux doutes quant à la possi­bi­lité qu’il remporte un 25e titre du Grand Chelem. Peut‐il même encore remporter d’autres titres ? »

Publié le lundi 21 septembre 2026 à 18:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥