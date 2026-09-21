Journaliste et historien du tennis, notamment connu pour des ouvrages sur Roger Federer ou Pete Sampras, Steve Flink était récemment l’invité de la dernière émission de l’analyste tennis, Gill Gross, sur Youtube.
Invité à donner son avis sur Novak Djokovic, battu dès le premier tour de l’US Open, l’écrivain américain a fait part de son inquiétude concernant l’état de santé du Serbe et sa capacité à réaliser son dernier grand objectif : remporter un 25e titre du Grand Chelem.
« Je suis inquiet car il a eu le même problème d’estomac à Cincinnati ; cela s’est produit à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée. Si tu es constamment en proie à des problèmes d’estomac, que tu tombes malade sur le court et que tu souffres de maux à l’épaule et au dos… Il s’est tout de même inscrit à Pékin, donc j’imagine que ce n’est pas trop grave pour l’instant. Ça m’inquiète et ça peut paraître étrange à dire, mais je ne veux pas qu’il se ménage trop et qu’il se dise : ‘Ce n’est pas grave, je peux encore jouer quelques années comme ça, ça n’a pas d’importance’. Il va détester ça si ça devient une habitude », a déclaré Flink avant de conclure sur une note pas très optimiste. « Jusqu’à cette année, je pensais que cela pouvait arriver à tout moment, mais maintenant j’ai de sérieux doutes quant à la possibilité qu’il remporte un 25e titre du Grand Chelem. Peut‐il même encore remporter d’autres titres ? »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 18:09