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Steve Johnson au sujet de Zverev : « Maintenant, il ne lui manque que la place de numéro 1 mondial »

Par
Laurent Trupiano
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Dans leur podcast, Steve Johnson, John Isner, Sam Querrey se sont posés la ques­tion de savoir si après son titre à Paris, Zverev mérite le fameux « Hall on fame ». 

La conver­sa­tion est animé mais à la fin, ces 3 ex‐champions du tour sont d’ac­cord, Zverev mérite ce label même s’il lui manque la place de numéro 1 à son palmarès comme l’ex­plique Steve.

« Sacha est main­te­nant un vain­queur de Grand Chelem, il a déjà remporté les ATPFinals, des Masters1000 en pagaille, la médaille d’or des Jeux, plus de 750 victoires, après je crois pas qu’il a remporté la Coupe Davis mais bon cela n’a plus vrai­ment de valeur, après la vérité est qu’il lui manque quand même la place de numéro 1 mondial »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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