Dans leur podcast, Steve Johnson, John Isner, Sam Querrey se sont posés la ques­tion de savoir si après son titre à Paris, Zverev mérite le fameux « Hall on fame ».

Has Alexander Zverev already done enough to be consi­dered a Hall of Famer ? 🤔



The guys take a look at some of his acco­lades 🏆 pic.twitter.com/EW2gI5OEaH — Nothing Major Show (@NothingMajorPod) June 10, 2026

La conver­sa­tion est animé mais à la fin, ces 3 ex‐champions du tour sont d’ac­cord, Zverev mérite ce label même s’il lui manque la place de numéro 1 à son palmarès comme l’ex­plique Steve.

« Sacha est main­te­nant un vain­queur de Grand Chelem, il a déjà remporté les ATPFinals, des Masters1000 en pagaille, la médaille d’or des Jeux, plus de 750 victoires, après je crois pas qu’il a remporté la Coupe Davis mais bon cela n’a plus vrai­ment de valeur, après la vérité est qu’il lui manque quand même la place de numéro 1 mondial »