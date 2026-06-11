Dans leur podcast, Steve Johnson, John Isner, Sam Querrey se sont posés la question de savoir si après son titre à Paris, Zverev mérite le fameux « Hall on fame ».
Has Alexander Zverev already done enough to be considered a Hall of Famer ? 🤔— Nothing Major Show (@NothingMajorPod) June 10, 2026
The guys take a look at some of his accolades 🏆 pic.twitter.com/EW2gI5OEaH
La conversation est animé mais à la fin, ces 3 ex‐champions du tour sont d’accord, Zverev mérite ce label même s’il lui manque la place de numéro 1 à son palmarès comme l’explique Steve.
« Sacha est maintenant un vainqueur de Grand Chelem, il a déjà remporté les ATPFinals, des Masters1000 en pagaille, la médaille d’or des Jeux, plus de 750 victoires, après je crois pas qu’il a remporté la Coupe Davis mais bon cela n’a plus vraiment de valeur, après la vérité est qu’il lui manque quand même la place de numéro 1 mondial »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 11:45