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Steve Johnson déclasse Novak Djokovic : « Je vais être honnête avec vous, j’étais opti­miste pour lui ces dernières semaines mais pour moi, c’est désor­mais offi­ciel : il n’est plus dans la course pour aucun grand tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a connu une saison 2026 compli­quée, notam­ment sur le plan physique, Novak Djokovic a atteint la finale de l’Open d’Australie en début d’année en s’offrant Jannik Sinner, atteint la demi‐finale de Wimbledon ou encore remporté l’ATP 500 de Pékin en battant Alexander Zverev.

Mais que le Serbe de 39 ans ne se soit pas qualifié pour le Masters, les doutes ont ressurgi chez certains obser­va­teurs. L’ex-21e mondial Steve Johnson a néan­moins déclaré qu’il ne le voyait plus gagner de grand titre dans sa carrière.

« Je vais être honnête avec vous, j’étais très opti­miste concer­nant Novak [Djokovic] ces six dernières semaines, quand il disait : ‘Je veux me quali­fier pour Turin’. Je pensais qu’il allait y arriver ; c’est Novak. Pourquoi aurais‐je pensé le contraire ? Il remporte Pékin, et là, on se dit que Novak est bien là. Mais après ça, il a connu des défaites peu glorieuses à Shanghai : il s’est incliné face à Struff, puis face à Rinky Hijikata. Pour moi, c’est offi­ciel : Novak n’est plus dans la course pour aucun grand tournoi. On ne doit jamais l’écarter, mais je commence à avoir l’impression que le 25e titre en Grand Chelem n’arrivera pas », a affirmé le consul­tant améri­cain dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis Head.

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 13:51

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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