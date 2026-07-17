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Steve Johnson désigne le meilleur joueur actuel à n’avoir jamais remporté de Grand Chelem : « Il a quand même disputé trois finales »

Par
Thomas S
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Tennis - Roland Garros 2022 -

Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compa­triotes, John Isner et Sam Querrey, Steve Johnson, ex‐21e joueur mondial, a tenté de dési­gner le meilleur joueur en acti­vité à n’avoir jamais remporté de tour­nois du Grand Chelem, main­te­nant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette caté­gorie à Roland‐Garros. 

« Ce n’est pas si évident. Je pense que, parmi les joueurs actuels, c’est Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters. Même si, lors de ces trois finales, il était large­ment donné perdant face à Novak [Djokovic], Rafa [Nadal] et Carlos [Alcaraz]. Mais trois finales, une place régu­lière dans le top 10 ou le top 5 ces cinq dernières années. Je pense qu’il en fait partie. C’est diffi­cile de se prononcer pour le moment. »

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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