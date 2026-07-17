Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de ses compatriotes, John Isner et Sam Querrey, Steve Johnson, ex‐21e joueur mondial, a tenté de désigner le meilleur joueur en activité à n’avoir jamais remporté de tournois du Grand Chelem, maintenant qu’Alexander Zverev a débloqué son palmarès dans cette catégorie à Roland‐Garros.
« Ce n’est pas si évident. Je pense que, parmi les joueurs actuels, c’est Casper Ruud. Il a disputé trois finales de Grand Chelem et quelques finales de Masters. Même si, lors de ces trois finales, il était largement donné perdant face à Novak [Djokovic], Rafa [Nadal] et Carlos [Alcaraz]. Mais trois finales, une place régulière dans le top 10 ou le top 5 ces cinq dernières années. Je pense qu’il en fait partie. C’est difficile de se prononcer pour le moment. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 14:14