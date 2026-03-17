Lors du fameux podcast, Nothing Major, qu’il anime aux côtés de Sam Querrey, John Isner et Jack Sock, Steve Johnson est revenu sur le forfait de Novak Djokovic à Miami. Si l’ex‐joueur américain résume parfaitement l’état d’esprit du Serbe, il ose aussi un pronostic concernant la suite de sa saison.
« S’il y a quelqu’un qui connaît Novak mieux que Novak lui‐même, dis‐le‐moi, parce que Novak gère tout dans son univers et qu’il est sacrément doué pour ça. Donc je ne sais pas quand on le reverra, parce que je ne vois pas Roland‐Garros comme le tournoi du Grand Chelem qu’il va remporter. Je ne le vois pas jouer à Monte‐Carlo, Madrid et Rome, puis à Roland‐Garros, mais je ne sais pas. Je me trompe peut‐être complètement. Peut‐être qu’il jouera à Madrid parce que c’est plus rapide, puis qu’il jouera à Roland‐Garros. »
Publié le mardi 17 mars 2026 à 08:25