Lors du fameux podcast, Nothing Major, qu’il anime aux côtés de Sam Querrey, John Isner et Jack Sock, Steve Johnson est revenu sur le forfait de Novak Djokovic à Miami. Si l’ex‐joueur améri­cain résume parfai­te­ment l’état d’es­prit du Serbe, il ose aussi un pronostic concer­nant la suite de sa saison.

« S’il y a quelqu’un qui connaît Novak mieux que Novak lui‐même, dis‐le‐moi, parce que Novak gère tout dans son univers et qu’il est sacré­ment doué pour ça. Donc je ne sais pas quand on le reverra, parce que je ne vois pas Roland‐Garros comme le tournoi du Grand Chelem qu’il va remporter. Je ne le vois pas jouer à Monte‐Carlo, Madrid et Rome, puis à Roland‐Garros, mais je ne sais pas. Je me trompe peut‐être complè­te­ment. Peut‐être qu’il jouera à Madrid parce que c’est plus rapide, puis qu’il jouera à Roland‐Garros. »