Battu au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 d’Indian Wells à l’oc­ca­sion du dernier match de sa carrière, Steve Johnson s’est présenté en confé­rence de presse afin de revenir sur les moments marquants de sa carrière.

Interrogé sur l’ad­ver­saire le plus coriace qu’il avait eu à affronter, l’an­cien 21e mondial n’a pas hésité long­temps en dési­gnant Roger Federer, notam­ment grâce à sa manière de s’ajuster tacti­que­ment d’un match à l’autre.

« Pour moi, le joueur le plus diffi­cile à affronter était Roger (Federer), mais je n’ai joué qu’une seule fois contre Novak (Djokovic) et Rafa (Nadal). J’ai failli le battre ici (à Indian Wells), j’ai perdu 6 et 6, j’ai eu quelques occa­sions et la fois suivante, je n’ai pas pu résister aux ajus­te­ments qu’il avait faits. J’ai quitté le court en me deman­dant ce qu’il avait pu faire par rapport à la dernière fois que je l’ai joué, comment il avait changé sa stra­tégie, et ce qu’il a fait est l’une des choses les plus remar­quables pour moi. »