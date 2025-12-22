AccueilATPSteve Johnson (ex-21e mondial) : "C'est sans aucun doute le meilleur compétiteur...
Steve Johnson (ex‐21e mondial) : « C’est sans aucun doute le meilleur compé­ti­teur de l’his­toire du sport »

Retraité depuis 2024 et ancien 21e joueur mondial, Steve Johnson se consacre désor­mais au podcast, Nothing Major, qu’il anime aux côtés de ses compa­triote John Isner, Sam Querrey et Jack Sock. 

Alors qu’il reve­nait sur son unique duel en carrière face à Rafael Nadal, au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en 2015, l’Américain, après avoir révélé sa crainte d’être humilié ce jour‐là, a encensé l’homme aux 14 Roland‐Garros. 

« Tu sais exac­te­ment ce qu’il va faire à chaque instant, et tu t’y prépares… mais il trouve toujours le moyen de s’en sortir et de te mettre des bâtons dans les roues sur le terrain. C’est sans aucun doute le meilleur compé­ti­teur de l’his­toire du sport. »

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 14:48

