Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont rapportés par Sportskeeda, l’ex‐21e Steve Johnson, retraité depuis mars 2024, a donné son avis sur l’ac­cord à l’amiable trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, fina­le­ment suspendu trois mois.

« Je pense que tout cela me paraît louche. Je ne veux pas entrer dans la ques­tion de l’in­no­cence, de la culpa­bi­lité, de ce qu’il a fait…. Il semble un peu suspect qu’il soit suspendu arbi­trai­re­ment pendant trois mois et qu’il ne manque aucun tournoi. Il revient la veille, deux jours avant le tournoi de Rome. Il peut donc jouer à domi­cile à Rome. Il ne manque aucun tournoi du Grand Chelem….Il peut jouer à Roland‐Garros. Il peut jouer à Wimbledon. Et je n’aime pas ça, il y a quelque chose qui ne sent pas bon pour moi. Mais ce n’est que mon opinion. »