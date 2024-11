Officiellement retraité des courts depuis le mois de mars dernier, l’an­cien 21e mondial, Steve Johnson, anime désor­mais un podcast aux côtés d’an­ciens joueurs améri­cains dont Sam Querrey et John Isner.

Revenant sur l’as­cen­sion de Jannik Sinner, le médaillé de bronze en double aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 s’est notam­ment souvenu de sa première rencontre face à l’ac­tuel numéro 1 mondial, au premier tour du Masters 1000 de Rome en 2019.

« Si j’avais joué contre un joueur de 27 ans, je me serais senti beau­coup plus à l’aise… Je ne suivais pas le clas­se­ment junior, ce n’était pas quelque chose d’im­por­tant pour moi. Quand j’ar­rive sur le court, je vois un gamin qui mesure 1,90 m pour 50 kg, super maigre, et je me dis que je dois gagner… Il n’était pas très bon, donc c’est comme ça que je résume la chose à ce moment‐là », a déclaré celui qui ne s’est jamais imposé face à l’Italien en trois confrontations.