« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a récem­ment déclaré Juan Carlos Ferrero, libre depuis la fin inat­tendue de sa colla­bo­ra­tion avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.

Alors que la rumeur d’une possible asso­cia­tion entre le vain­queur de Roland‐Garros 2003 et Jannik Sinner prend de plus en plus d’am­pleur, l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson a donné une vision diffé­rente dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Je pense peut‐être à Félix Auger‐Aliassime. Serait‐ce Félix ? Oui, il essaie de fran­chir le cap. Ce serait un bon choix. J’ai l’impression que Ferrero va pouvoir choisir parmi plusieurs candi­dats à ce stade. Je pense qu’il a mérité de pouvoir revenir aux côtés de qui il veut, parce que si tu fais partie des meilleurs joueurs, pour­quoi ne voudrais‐tu pas avoir Ferrero comme entraî­neur ? Je pense que ce sera soit Jodar, soit Félix. Je parie sur Félix. »

La déci­sion de l’an­cien numéro 1 mondial est très attendu…