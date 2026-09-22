« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a récemment déclaré Juan Carlos Ferrero, libre depuis la fin inattendue de sa collaboration avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.
Alors que la rumeur d’une possible association entre le vainqueur de Roland‐Garros 2003 et Jannik Sinner prend de plus en plus d’ampleur, l’ex‐21e joueur mondial Steve Johnson a donné une vision différente dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Je pense peut‐être à Félix Auger‐Aliassime. Serait‐ce Félix ? Oui, il essaie de franchir le cap. Ce serait un bon choix. J’ai l’impression que Ferrero va pouvoir choisir parmi plusieurs candidats à ce stade. Je pense qu’il a mérité de pouvoir revenir aux côtés de qui il veut, parce que si tu fais partie des meilleurs joueurs, pourquoi ne voudrais‐tu pas avoir Ferrero comme entraîneur ? Je pense que ce sera soit Jodar, soit Félix. Je parie sur Félix. »
La décision de l’ancien numéro 1 mondial est très attendu…
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 17:54