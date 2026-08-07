Carlos Alcaraz a pris de court tous les fans de tennis, en annon­çant son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Ces derniers jours, des séquences du joueur à l’en­traî­ne­ment lais­saient penser que son retour à la compé­ti­tion était imminent.

Le numéro deux mondial pour­rait bien défendre son titre à l’US Open sans aucune prépa­ra­tion en amont, ou bien disputer l’ATP 250 de Winston (du 23 au 29 août), comme le suggèrent certains bruits de couloir.

Pour Steve Johnson, si un joueur a les capa­cités de faire un beau parcours à Flushing Meadows sans aucun repère, c’est bien le septuple cham­pion en Grand Chelem.

« Je suis juste un peu triste pour tous les fans de tennis. On a hâte de revoir Carlos sur les courts : le tennis est meilleur quand il est là et qu’il parti­cipe aux compé­ti­tions. Mais il y a des signes encou­ra­geants. On le voit bouger dans certaines des vidéos qu’il publie, il se rapproche de plus en plus du retour. Mais il faut vrai­ment faire très atten­tion à la bles­sure au poignet droit de Carlos. Il est si jeune, il a encore toute une carrière devant lui sur le circuit. Il ne faut donc pas préci­piter son retour, mais j’espère vrai­ment qu’il sera de retour pour l’US Open. Pour monsieur tout le monde, non [je ne lui conseille­rais pas de revenir pour l’US Open]. Mais quand on s’appelle Carlos Alcaraz, on peut faire ce qu’on veut. S’il y a bien quelqu’un qui en est capable, je pense que c’est lui », estime l’Américain sur le plateau de Tennis Channel, dans des propos relayés par Tennis Up To Date.