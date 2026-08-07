Carlos Alcaraz a pris de court tous les fans de tennis, en annonçant son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Ces derniers jours, des séquences du joueur à l’entraînement laissaient penser que son retour à la compétition était imminent.
Le numéro deux mondial pourrait bien défendre son titre à l’US Open sans aucune préparation en amont, ou bien disputer l’ATP 250 de Winston (du 23 au 29 août), comme le suggèrent certains bruits de couloir.
Pour Steve Johnson, si un joueur a les capacités de faire un beau parcours à Flushing Meadows sans aucun repère, c’est bien le septuple champion en Grand Chelem.
« Je suis juste un peu triste pour tous les fans de tennis. On a hâte de revoir Carlos sur les courts : le tennis est meilleur quand il est là et qu’il participe aux compétitions. Mais il y a des signes encourageants. On le voit bouger dans certaines des vidéos qu’il publie, il se rapproche de plus en plus du retour. Mais il faut vraiment faire très attention à la blessure au poignet droit de Carlos. Il est si jeune, il a encore toute une carrière devant lui sur le circuit. Il ne faut donc pas précipiter son retour, mais j’espère vraiment qu’il sera de retour pour l’US Open. Pour monsieur tout le monde, non [je ne lui conseillerais pas de revenir pour l’US Open]. Mais quand on s’appelle Carlos Alcaraz, on peut faire ce qu’on veut. S’il y a bien quelqu’un qui en est capable, je pense que c’est lui », estime l’Américain sur le plateau de Tennis Channel, dans des propos relayés par Tennis Up To Date.
Publié le vendredi 7 août 2026 à 11:53