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Steve Johnson : « Pour tout le monde, je décon­seillerai de revenir pour l’US Open. Mais quand on s’appelle Carlos Alcaraz… »

Par
Jean Muller
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Carlos Alcaraz a pris de court tous les fans de tennis, en annon­çant son forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Ces derniers jours, des séquences du joueur à l’en­traî­ne­ment lais­saient penser que son retour à la compé­ti­tion était imminent.

Le numéro deux mondial pour­rait bien défendre son titre à l’US Open sans aucune prépa­ra­tion en amont, ou bien disputer l’ATP 250 de Winston (du 23 au 29 août), comme le suggèrent certains bruits de couloir.

Pour Steve Johnson, si un joueur a les capa­cités de faire un beau parcours à Flushing Meadows sans aucun repère, c’est bien le septuple cham­pion en Grand Chelem.

« Je suis juste un peu triste pour tous les fans de tennis. On a hâte de revoir Carlos sur les courts : le tennis est meilleur quand il est là et qu’il parti­cipe aux compé­ti­tions. Mais il y a des signes encou­ra­geants. On le voit bouger dans certaines des vidéos qu’il publie, il se rapproche de plus en plus du retour. Mais il faut vrai­ment faire très atten­tion à la bles­sure au poignet droit de Carlos. Il est si jeune, il a encore toute une carrière devant lui sur le circuit. Il ne faut donc pas préci­piter son retour, mais j’espère vrai­ment qu’il sera de retour pour l’US Open. Pour monsieur tout le monde, non [je ne lui conseille­rais pas de revenir pour l’US Open]. Mais quand on s’appelle Carlos Alcaraz, on peut faire ce qu’on veut. S’il y a bien quelqu’un qui en est capable, je pense que c’est lui », estime l’Américain sur le plateau de Tennis Channel, dans des propos relayés par Tennis Up To Date.

Publié le vendredi 7 août 2026 à 11:53

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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