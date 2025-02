Alors qu’il reve­nait sur la défaite de Novak Djokovic dès le premier tour à Doha (battu par Matteo Berrettini), Steve Johnson, dans le podcast Nothing Major, a fait part de certaines inter­ro­ga­tions à propos de la program­ma­tion et de la moti­va­tion du Serbe.

« Je ne sais pas quel est le plan de Novak pour l’avenir, personne ne le sait à part lui. Je ne sais pas pour­quoi il joue ce tournoi en général. J’ai l’im­pres­sion qu’il veut simple­ment gagner des tour­nois du Grand Chelem pour perpé­tuer son héri­tage et son statut de plus grand cham­pion du sport que nous ayons jamais vu. Il y a évidem­ment des obli­ga­tions finan­cières et des enga­ge­ments qu’il a pris dans le passé, mais nous ne savons pas exac­te­ment ce qu’il lui faut pour jouer ce type d’évé­ne­ments. On a l’im­pres­sion qu’il n’est pas aussi motivé pour gagner à Dubaï ou à Doha que pour remporter un tournoi du Chelem, ce qui est tout à fait légi­time, car c’est la seule chose qui puisse faire avancer son héri­tage. Je pensais qu’on ne le verrait pas avant Indian Wells et qu’il se conten­te­rait de jouer quelques Masters pour gagner Roland‐Garros et Wimbledon. C’est donc inté­res­sant de le voir sur le terrain. On a parfois l’im­pres­sion qu’il est un peu à plat émotion­nel­le­ment, ce qui n’a jamais été le cas pour lui. »