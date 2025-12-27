Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz provo­quait un trem­ble­ment de terre sur la planète tennis, en annon­çant la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Juan Carlos Ferrero, après sept années de bons et loyaux services.

Les spécia­listes et les fans s’in­ter­rogent sur un possible succes­seur. Des noms comme Toni Nadal, ou plus fantai­siste encore, Rafael Nadal et Roger Federer, ont circulé dans les médias. Steve Johnson a bien voulu se prêter à ce jeu sur Eurosport. Pour l’an­cien 21e joueur mondial, David Ferrer, actuel capi­taine espa­gnol en Coupe Davis, et Carlos Moya, ancien entraî­neur de Rafa Nadal (2016−2024), sont de sérieuses options.

« Je suis convaincu à 100 % qu’Alcaraz annon­cera quel­qu’un sous peu. La saison est un tour­billon d’at­tentes : chaque tournoi est un examen, chaque défaite est ampli­fiée et les bruits exté­rieurs s’im­miscent dans la routine. Le grand défi consiste à orga­niser le quoti­dien, le mode de vie et la pres­sion qui accom­pagnent le leader du clas­se­ment. Mon instinct me dit que ce sera quel­qu’un comme Carlos Moya ou David Ferrer, je pense que ce sera un autre Espagnol. Ferrer est une personne tota­le­ment fiable. Il n’a jamais remporté de Grand Chelem ni été numéro un, mais il sait ce que signifie être dans le top 10 pendant plus d’une décennie. [Moya] est un entraî­neur qui a de l’ex­pé­rience dans l’élite et qui est habitué à vivre sous les projec­teurs média­tiques qui entourent les meilleurs », a souligné l’Américain dans des propos relayés par Tennis World Italia.