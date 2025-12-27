Le 17 décembre dernier, Carlos Alcaraz provoquait un tremblement de terre sur la planète tennis, en annonçant la fin de sa collaboration avec Juan Carlos Ferrero, après sept années de bons et loyaux services.
Les spécialistes et les fans s’interrogent sur un possible successeur. Des noms comme Toni Nadal, ou plus fantaisiste encore, Rafael Nadal et Roger Federer, ont circulé dans les médias. Steve Johnson a bien voulu se prêter à ce jeu sur Eurosport. Pour l’ancien 21e joueur mondial, David Ferrer, actuel capitaine espagnol en Coupe Davis, et Carlos Moya, ancien entraîneur de Rafa Nadal (2016−2024), sont de sérieuses options.
« Je suis convaincu à 100 % qu’Alcaraz annoncera quelqu’un sous peu. La saison est un tourbillon d’attentes : chaque tournoi est un examen, chaque défaite est amplifiée et les bruits extérieurs s’immiscent dans la routine. Le grand défi consiste à organiser le quotidien, le mode de vie et la pression qui accompagnent le leader du classement. Mon instinct me dit que ce sera quelqu’un comme Carlos Moya ou David Ferrer, je pense que ce sera un autre Espagnol. Ferrer est une personne totalement fiable. Il n’a jamais remporté de Grand Chelem ni été numéro un, mais il sait ce que signifie être dans le top 10 pendant plus d’une décennie. [Moya] est un entraîneur qui a de l’expérience dans l’élite et qui est habitué à vivre sous les projecteurs médiatiques qui entourent les meilleurs », a souligné l’Américain dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 14:13