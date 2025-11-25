Forfait de dernière minute pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne, Carlos Alcaraz a fait parler de lui sans vrai­ment le vouloir après avoir posté une photo sur ses réseaux sociaux où il encou­ra­geait ses compa­triotes devant la télé.

Avec ses pieds posés sur la toile cirée de la table à manger dans le salon modeste de ses parents, le numéro 1 mondial a surpris beau­coup d’ob­ser­va­teurs et de fans.

Frappé par cette authen­ti­cité, l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, dans le podcast, Nothing Majors, a expliqué que c’était en fait du Carlos tout craché.

« Ça corres­pond à ce qu’on pour­rait imaginer, car si vous avez regardé son docu­men­taire sur Netflix, il y a peut‐être un an, voire moins, vous avez pu voir à quoi ressemble sa maison. Il vit toujours chez ses parents. Il a une petite chambre où il s’en­traîne et fait sa réédu­ca­tion. Je trouve ça dingue. Je pense qu’ils méri­te­raient un salon plus spacieux. C’est un peu surpre­nant, mais j’aime bien cette subtile touche d’hu­mour avec tous ces trophées en arrière‐plan. »