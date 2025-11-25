Forfait de dernière minute pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Espagne, Carlos Alcaraz a fait parler de lui sans vraiment le vouloir après avoir posté une photo sur ses réseaux sociaux où il encourageait ses compatriotes devant la télé.
VAMOOOOOOOS!!!! 🇪🇸 pic.twitter.com/ogM6gmqLIs— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) November 20, 2025
Avec ses pieds posés sur la toile cirée de la table à manger dans le salon modeste de ses parents, le numéro 1 mondial a surpris beaucoup d’observateurs et de fans.
Frappé par cette authenticité, l’ancien joueur américain, Steve Johnson, dans le podcast, Nothing Majors, a expliqué que c’était en fait du Carlos tout craché.
« Ça correspond à ce qu’on pourrait imaginer, car si vous avez regardé son documentaire sur Netflix, il y a peut‐être un an, voire moins, vous avez pu voir à quoi ressemble sa maison. Il vit toujours chez ses parents. Il a une petite chambre où il s’entraîne et fait sa rééducation. Je trouve ça dingue. Je pense qu’ils mériteraient un salon plus spacieux. C’est un peu surprenant, mais j’aime bien cette subtile touche d’humour avec tous ces trophées en arrière‐plan. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 15:45