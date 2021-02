Fin de par­ti­tion pour le « Maestro » ? Certainement pas, selon Michael Stich. L’Allemand, ancien numé­ro deux mon­dial, voit Roger Federer capable de reve­nir au plus haut niveau, et même de s’im­po­ser sur son tour­noi fétiche, Wimbledon (8 titres, record abso­lu), dès cet été. Mais le vain­queur du Grand Chelem lon­do­nien en 1991 voit d’a­bord plu­sieurs condi­tions à ce qui serait peut‐être le plus grand come‐back de l’his­toire du sport.

« Bien sûr, Federer a besoin de com­pé­ti­tion. Mais il peut encore gagner des titres si tout va bien, sur­tout à Wimbledon, car c’est là‐bas qu’il puise cette force men­tale et qu’il a connu ses plus grandes joies. Il n’a rien à perdre, et n’a plus rien à prou­ver à lui‐même, ou à qui que ce soit d’autre. Il le fait vrai­ment parce qu’il pense qu’il peut encore gagner des titres », a décla­ré la légende alle­mande à Stats Perform News.