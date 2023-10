L’officialisation de la colla­bo­ra­tion entre Holger Rune et Boris Becker a donné des idées à Herwig Straka, direc­teur du tournoi de Vienne (23 au 29 octobre) dont le tableau est très relevé cette année.

Dans des propos rapportés par Sky Sports Autrichia, Straka, agent de Dominic Thiem entre 2019 et 2021, conseille à son ancien joueur de recruter un grand nom au poste d’entraîneur.

« D’une manière géné­rale, je pense qu’un ‘super‐coach’ est bon pour chaque joueur et certai­ne­ment bon pour lui aussi. Surtout dans une telle situa­tion. Rune est le meilleur exemple, il n’a pas gagné grand chose depuis six mois. C’est exac­te­ment le genre de situa­tion où tu as besoin d’un super‐coach et dans cette mesure, je pense qu’un super‐coach serait aussi bon pour Dominic ».