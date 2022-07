Le Suisse Dominic Stricker était l’in­vité du site de l’ATP dans la rubrique Next Gen. Nos confrères l’ont inter­rogé sur ses idoles et Dominic a surpris tout le monde en ne choi­sis­sant pas un certain Roger Federer.

« Bien sûr, si vous vivez en Suisse… Ma seule grande idole devait être Roger Federer. Après c’est vrai qu’il a un jeu assez simi­laire à la façon dont je voudrais jouer. J’adore Rafa Nadal aussi, et certains joueurs qui n’ont plus joué depuis que j’ai commencé. Il y avait Michael Llodra et Marcelo Rios. Je les ai beau­coup regardés »