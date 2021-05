Véritable sensa­tion du tournoi de Genève où il a obtenu le scalp de Marin Cilic et de Marton Fucsovics, deux membres du top 50, le Suisse de 18 ans est un « proche » de Roger Federer. Il est même allé s’en­traîner chez le Maestro, à Dubai, le temps de plusieurs semaines où il a recu de précieux conseils, notam­ment sur sa mise en jeu.

« Il (Roger Federer) m’a donné quelques conseils, notam­ment sur l’im­por­tance du service et c’est le seul coup au tennis que vous pouvez faire tout seul. Vous ne pouvez pas trop apprendre, alors j’ai juste travaillé très dur sur ce coup. Ça s’amé­liore et je gagne beau­coup de points au service », a déclaré Dominic avant de revenir sur ses semaines passées aux côtés du Bâlois. « C’est sûr que cela m’aide à voir à quel point il est bon et juste à voir que je suis en fait proche de son niveau – peut‐être pas à son niveau, mais j’es­saie juste d’y arriver. Cela m’aide à voir où j’en suis. Je m’amé­liore et j’es­saie d’ar­river au niveau où se trouvent ces gars. »