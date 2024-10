Quelques jours après le gros coup de gueule de Carlos Alcaraz sur le calen­drier et son rythme infernal, c’est cette fois fois au tour de l’ac­tuel 38e mondial, Jan‐Lennard Struff, de lui emboîter le pas dans les colonnes de Sport 1.

« Le calen­drier des tour­nois est beau­coup trop long et beau­coup trop chargé, c’est clair. Il est diffi­cile de doser, car il s’agit de points, il s’agit d’argent, il s’agit de posi­tions au clas­se­ment mondial. Si on ne joue pas un ou deux tour­nois, la concur­rence marque des points », a déclaré le joueur alle­mand qui a égale­ment du mal à comprendre la date si tardive des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre) où il défendra malgré tout les couleurs de son pays face au Canada. « Bien sûr, la date de novembre n’est pas idéale, on aime­rait aussi avoir des vacances et ensuite une bonne prépa­ra­tion de la saison. Néanmoins, c’est toujours un honneur de jouer pour son pays et c’est donc un petit dilemme. »