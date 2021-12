Jan‐Lennard Struff a bien tenté de riva­liser avec Daniil Medvedev ce samedi lors du deuxième match de la rencontre des demi‐finales entre l’Allemagne et la Russie. Mais faisant face à un Daniil en mission et en plus chauffé à blanc par le public, il a fini par s’in­cliner 4–6, 4–6 après seule­ment 1h05 de jeu.

En confé­rence de presse d’après match, le 51e mondial, qui n’a toujours pas remporté le moindre titre en carrière, a fait le point sur sa saison tout en se proje­tant déjà sur l’année prochaine.

« C’était une année un peu étrange. J’ai eu de très bons résul­tats, mais j’ai aussi joué du mauvais tennis à certains moments. Ce n’était pas aussi régu­lier que les années précé­dentes. J’ai fait mes premières finales (à Munich, ndlr), donc c’était un peu étrange étant donné que j’ai un peu baissé dans le clas­se­ment. Mais j’ai égale­ment atteint le quatrième tour de Roland Garros en égalant mon meilleur résultat dans un Grand Chelem. Il y a vrai­ment eu de très bons moments cette année. J’espère que je pourrai conti­nuer comme ça. Je suis convaincu que je vais jouer du bon tennis l’année prochaine. Je dois encore améliorer plusieurs choses dans mon jeu. Si je travaille là‐dessus, je pense que je peux être un joueur dangereux. »