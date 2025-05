Rennae Stubbs est inquiète pour Novak Djokovic.

Après avoir déjà fait part de son pessi­misme suite aux récentes perfor­mances du joueur serbe, battu quatre fois au premier tour au cours de ses cinq derniers tour­nois, l’an­cienne numéro 1 mondiale et coach de Serena Williams a tenu à ramener certains obser­va­teurs trop confiants à la réalité.

Selon elle, il faut quand même un minimum de rythme pour prétendre à remporter un tournoi du Grand Chelem, même pour un joueur de la trempe de Novak Djokovic.

« Ce n’est plus si facile de gagner un Grand Chelem quand on n’ar­rive même pas à gagner des putains de matches dans des tour­nois régu­liers au meilleur des trois set contre ces gars‐là. Come on. »