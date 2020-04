Edwin Weindorfer, le patron des tournois de Stuttgart, Majorque (ATP) et Berlin (WTA) qui se jouaient tous sur gazon, s’est exprimé chez nos confrères de Bild. Pour le moment, il espère vraiment qu’il y ait une possibilité de report bien évidemment si la situation sanitaire évolue positivement. Selon lui en fonction de cette évolution, un nouveau calendrier du circuit pourra être défini : « Tous nos tournois ont la possibilité de rattraper leur retard dans la seconde quinzaine de juillet ou en août, si la situation en Europe et dans le monde le permet. Tous nos sponsors et partenaires nous soutiennent dans cette démarche. Nous avons eu un grand nombre de discussions intensives ces derniers jours. Nous espérons que cette possibilité de report pourra se concrétiser. »