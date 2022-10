Carla Suarez Navarro est très présente sur la scène média­tique ces derniers temps, avec son expé­rience du très haut niveau, l’ancienne joueuse espa­gnole n’hésite pas à commenter les perfor­mances de ses compa­triotes comme par exemple, le jeune Carlos Alcaraz.

L’ancienne numéro 6 mondiale a confié qu’elle était très impres­sionnée par le joueur de 19 ans, mais surtout par sa force mentale et sa maturité.

« C’est un joueur très complet à son âge. Il est vrai que les joueurs de 18 et 19 ans ont une grande marge de progres­sion, Alcaraz aussi, mais il est très, très complet. Et, quand je dis très complet, je veux dire sur le plan tennis­tique, physique et mental. Ce que je souli­gne­rais, c’est sa force mentale. À son âge, il a sauvé des balles de match dans plusieurs de ses titres. L’équipe qui l’en­toure est égale­ment très impor­tante. »

Carla Suarez Navarro est donc fan de la « grinta » du numéro un mondial qui ne lâche jamais rien et se bagarre sur chaque point.