L’Espagnole Carla Suarez Navarro, qui a pris sa retraite en novembre 2021, quelques mois après avoir vaincu le cancer, s’est exprimé sur l’ac­tua­lité tennis­tique au cours d’une inter­view accordée à AS. Elle a logi­que­ment parlé de ses deux compa­triotes, les deux joueurs les mieux classés actuel­le­ment : Carlos Alcaraz et Rafael Nadal.

« Peut‐être oui, l’émer­gence de Carlos Alcaraz est un soula­ge­ment pour l’Espagne parce que, évidem­ment, Rafa continue, mais nous sommes dans ses dernières années. Le temps passe pour tout le monde et il a été soumis à de nombreuses exigences. Physiquement, il n’est plus ce qu’il était, mais menta­le­ment, il va toujours nous surprendre. Il y a de jeunes joueurs qui arrivent et nous avons la chance d’avoir Carlitos, nous devons en profiter. Je pense qu’il nous donnera beau­coup de succès à l’avenir », a estimé l’an­cienne numéro 6 mondiale.