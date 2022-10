L’ancienne laureate de la porte d’Auteuil s’est exprimé au sujet de la retraite de Roger Federer chez nos confrères du Daily Mail. Selon elle, et elle insiste sur ce point, Roger est pour l’ins­tant encore le GOAT.

« Je regarde leur façon de jouer (NDLR : Le Big 3) et Roger Federer est celui qui a rendu le jeu si facile. De plus, le modèle qu’il était pour les enfants et sa popu­la­rité dans le monde entier sont sans égal. Il a été élu joueur le plus popu­laire pendant 20 années consé­cu­tives. Nous avons eu telle­ment de chance de l’avoir joué jusqu’à ses 40 ans. Pour moi, je dirais que pour le moment que Roger est le meilleur pour tout ce qu’il repré­sente et ce qu’il a donné au sport »