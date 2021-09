Pour tous ceux qui ont vu le docu­men­taire poignant et néces­saire sur Mardy Fish, dispo­nible sur Netflix, la récente décla­ra­tion du Japonais Yuichi Sugita nous renvoie forcé­ment aux nombreux problèmes psycho­lo­giques que peut endurer un joueur au cours de sa carrière.

Âgé de 32 ans et retombé à la 131e place mondiale après avoir frôlé le top 30 en 2017 (36e), le lauréat du tournoi d’Antalya la même année a écrit un message assez inquié­tant pour la suite de sa carrière sur son compte Twitter : « Je vais quitter le circuit pendant un certain temps car je suis dans une situa­tion où je n’ar­rive pas à gérer mon jeu et ma vie. J’aimerais mettre en place un système qui me permette de réflé­chir lente­ment et de remettre mes pensées à zéro, puis de revenir. »