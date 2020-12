Nombreux sont les joueurs sur le circuit à s’inspirer du Big 3 et notamment de Rafael Nadal. C’est le cas du joueur indien de 23 ans, Sumit Nagal (136ème mondial).

« J’admire vraiment Rafael Nadal. Il apporte tout au jeu, il est toujours prêt à se battre, sa résilience est inspirante. Cela a toujours été un plaisir de voir chacun d’entre eux (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) jouer et montrer leurs compétences sur le court. Même après si longtemps, n’importe qui adorerait les voir jouer encore plus longtemps. Le tennis a besoin de joueurs comme eux. Ils apportent tout au jeu. Je suis heureux de jouer à la même époque que le Big 3″, s’est réjoui Nagal dans une interview accordée à Times Now News.

Pour rappel, Nagal avait affronté Roger Federer au 1er tour de l’US Open en 2019. Il avait gagné le premier set avant que le Suisse ne déroule.