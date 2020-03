Dans une entretien accordé au site GoTennis, la joueuse allemande Andrea Petkovic a confirmé que Bernard Tomic avait raconté n’importe quoi pour faire croire qu’il avait peut-être le coronavirus. Encore une mauvaise blague de la part du joueur australien, une de plus. « Nous savons tous qu’il se prend pour un rebelle. Il parle souvent sans réfléchir, la dernière fois c’était concernant le coronavirus. Je lui ai écrit il y a quelques jours et il a admis que tout cela n’était qu’un mensonge et que même lui ne sait pas pourquoi il l’a fait. »