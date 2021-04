En battant Cameron Norrie vendredi en quarts de finale à Barcelone (6–1, 6–4), Rafael Nadal a remporté sa 450ème victoire sur terre battue sur le circuit ATP. Un nombre tout simple­ment hallu­ci­nant, surtout quand on le met en compa­raison avec ceux de ses deux grands rivaux. Jeu Set et Maths souligne que Roger Federer et Novak Djokovic cumulent à deux 452 matchs remportés sur cette surface en 147 tour­nois contre 104 pour Nadal. Le Majorquin n’est qu’à deux petites victoires de les égaliser. Il compte aussi 60 titres sur terre battue depuis le début de sa carrière.

Dans la quête de son 61ème, le roi de la terre battue a rendez‐vous avec son compa­triote Pablo Carreno‐Busta ce samedi après‐midi en demi‐finales. Un match pas évident sur le papier si l’on se fie aux petites diffi­cultés rencon­trées par Rafa depuis quelques jours.