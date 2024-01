Si Tsitsipas et Ruud n’ont pas voulu commenter l’an­nonce de la date du procès de Zverev, accusé de violences auprès d’une ex‐petite amie, ce n’est pas le cas d’Iga Swiatek. La Polonaise en préci­sant sa pensée a clai­re­ment voulu passer un message.

« Il n’y a pas de bonne réponse à cette ques­tion. Je pense que c’est à l’ATP de décider. Il est certain qu’il n’est pas bon qu’un joueur qui fait l’objet de pour­suites soit en quelque sorte promu. Je ne sais pas quel sera le résultat de l’en­quête ou de l’af­faire. Je ne connais pas non plus quel est l’his­to­rique des autres affaires dont il a fait l’objet. Je ne sais pas s’il a gagné ou perdu. Je suppose qu’il faut demander à l’ATP ce qu’elle veut faire de cette affaire, car je ne suis pas en mesure d’en juger »