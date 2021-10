Lors du dernier épisode du maga­zine Cross Court, Iga Swiatek s’est à nouveau exprimé au sujet de Rafael Nadal dont elle est fan.

Iga a insisté sur le fait qu’elle appré­ciait tout chez l’Espagnol. Son jeu, sa comba­ti­vité mais surtout l’image que Rafa renvoyait sur et en dehors du court.

« Il ne s’agit pas seule­ment du jeu, car, bien sûr, j’aime son lift et la façon dont il joue sur terre d’au­tant que la terre battue est aussi ma surface préférée. Quand j’étais plus jeune, je dois avouer que je voulais être comme lui, mais je savais aussi c’était en quelque sorte impos­sible, parce qu’il est beau­coup plus fort. Après, je veux aussi insister sur le fait que j’aime égale­ment aussi son atti­tude et la façon dont il se comporte hors du court car il essaie juste d’être un bon exemple pour les autres »