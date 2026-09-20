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Tabilo encense un joueur du top 15 : « Il est déjà presque parmi les meilleurs, et je sais qu’il va devenir une grande star »

Par
Jean Muller
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Au deuxième tour de la Coupe Davis, le Chili reçoit à Santiago l’Espagne pour tenter de décro­cher sa place au Final 8 de Bologne (du 24 au 29 novembre). En amont de la confron­ta­tion, le quoti­dien AS est allé à la rencontre d’Alejandro Tabilo.

Dans cet entre­tien, le 28e joueur mondial a inévi­ta­ble­ment été ques­tionné sur Rafael Jodar, une des révé­la­tions de l’année. Le Chilien est sans détour quant à l’avenir du Madrilène, et le place au sommet de l’ATP.

« C’était incroyable. Juste avant, il avait réalisé une belle perfor­mance, je crois que c’était à Acapulco. C’est là qu’il a commencé à se démar­quer un peu et qu’il m’a affronté au premier tour (Indian Wells NDLR). Je savais que ça allait être un match diffi­cile, mais il n’a peut‐être pas joué son meilleur tennis, évidem­ment. Et depuis, il n’a cessé de gagner, ça a été incroyable. J’ai eu l’occasion de jouer assez souvent avec lui et de le voir souvent aussi lors des tour­nois. Lui et son père sont des gens formi­dables et je lui souhaite le meilleur. Il est déjà, presque parmi les meilleurs, et je sais qu’il va devenir une grande star ».

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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