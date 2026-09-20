Au deuxième tour de la Coupe Davis, le Chili reçoit à Santiago l’Espagne pour tenter de décrocher sa place au Final 8 de Bologne (du 24 au 29 novembre). En amont de la confrontation, le quotidien AS est allé à la rencontre d’Alejandro Tabilo.
Dans cet entretien, le 28e joueur mondial a inévitablement été questionné sur Rafael Jodar, une des révélations de l’année. Le Chilien est sans détour quant à l’avenir du Madrilène, et le place au sommet de l’ATP.
« C’était incroyable. Juste avant, il avait réalisé une belle performance, je crois que c’était à Acapulco. C’est là qu’il a commencé à se démarquer un peu et qu’il m’a affronté au premier tour (Indian Wells NDLR). Je savais que ça allait être un match difficile, mais il n’a peut‐être pas joué son meilleur tennis, évidemment. Et depuis, il n’a cessé de gagner, ça a été incroyable. J’ai eu l’occasion de jouer assez souvent avec lui et de le voir souvent aussi lors des tournois. Lui et son père sont des gens formidables et je lui souhaite le meilleur. Il est déjà, presque parmi les meilleurs, et je sais qu’il va devenir une grande star ».
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:59