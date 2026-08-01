Orphelin de Carlos Alcaraz depuis avril dernier, suite à une bles­sure au poignet, le circuit ATP retrou­vera bientôt le septuple cham­pion en Grand Chelem au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août). Le Murcien devrait revenir en très grande forme, selon les derniers extraits qui circulent.

Le narratif autour de l’Espagnol et Jannik Sinner pourra reprendre ses droits. À ce sujet, Alejandro Tabilo s’est exprimé sur les diffé­rences entre les deux, au micro de Clay. Pour le 30e joueur mondial, Carlitos impose un vrai défi physique, quand l’Italien propose un plan­cher moyen de perfor­mance très élevé, tout au long de la rencontre.

« Je trouve qu’Alcaraz a mani­fes­te­ment beau­coup plus de puis­sance, son jeu est plus complet : il est bon à la volée, il a de bons amortis, il est extrê­me­ment rapide et il possède une force surhu­maine. Quant à Sinner, il me fait davan­tage penser à un robot ; il n’a peut‐être pas la même vitesse qu’Alcaraz et ne frappe pas aussi fort, mais il est toujours à un très haut niveau et ne baisse jamais d’un ton ni de rythme. Peu importe où vous vous trouvez sur le court, il va atteindre la balle avec une régu­la­rité qui ne faiblit jamais. Vous devez passer presque tout le match à essayer de l’égaler ou de le surpasser, et c’est très difficile ».