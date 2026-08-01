Orphelin de Carlos Alcaraz depuis avril dernier, suite à une blessure au poignet, le circuit ATP retrouvera bientôt le septuple champion en Grand Chelem au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août). Le Murcien devrait revenir en très grande forme, selon les derniers extraits qui circulent.
Le narratif autour de l’Espagnol et Jannik Sinner pourra reprendre ses droits. À ce sujet, Alejandro Tabilo s’est exprimé sur les différences entre les deux, au micro de Clay. Pour le 30e joueur mondial, Carlitos impose un vrai défi physique, quand l’Italien propose un plancher moyen de performance très élevé, tout au long de la rencontre.
« Je trouve qu’Alcaraz a manifestement beaucoup plus de puissance, son jeu est plus complet : il est bon à la volée, il a de bons amortis, il est extrêmement rapide et il possède une force surhumaine. Quant à Sinner, il me fait davantage penser à un robot ; il n’a peut‐être pas la même vitesse qu’Alcaraz et ne frappe pas aussi fort, mais il est toujours à un très haut niveau et ne baisse jamais d’un ton ni de rythme. Peu importe où vous vous trouvez sur le court, il va atteindre la balle avec une régularité qui ne faiblit jamais. Vous devez passer presque tout le match à essayer de l’égaler ou de le surpasser, et c’est très difficile ».
Publié le samedi 1 août 2026 à 18:02