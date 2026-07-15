Habitué à dominer le peloton depuis plusieurs saisons, Tadej Pogacar n’échappe pas aux critiques. Mardi, lors de sa victoire d’étape au Lioran sur le Tour de France, le Slovène a été accueilli par quelques huées de spectateurs présents au bord de la route.
Une situation que le quadruple vainqueur du Tour accepte avec philosophie. En conférence de presse, il a expliqué qu’il s’appuyait notamment sur l’exemple de Novak Djokovic pour gérer cette forme d’hostilité.
« Les huées c’est toujours comme ça même si, en cyclisme, ce n’est pas autant que dans le tennis ou au football. Il y a beaucoup plus de sifflets et de gens qui vont contre une équipe ou un joueur, parce que c’est différent. Au tennis, c’est un‐contre‐un et, bien sûr, les supporters sont répartis à 50–50. Dans notre cas, quand quelqu’un me hue, ou hue quelqu’un d’autre, ils huent tout le peloton, parce qu’on ne sait pas vraiment pour qui c’est, vous voyez, puisqu’on passe tous ensemble. Et je pense toujours au tennis, à Novak Djokovic, à la force mentale qu’il a. Parce que, oui, je pense qu’il a eu l’une des carrières les plus difficiles par rapport à ça, avec beaucoup de sifflets et parfois sans raison, alors qu’il est l’un des plus grands. Donc quand quelqu’un me hue, je pense à Novak Djokovic et je m’inspire de lui. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 13:04