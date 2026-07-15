Habitué à dominer le peloton depuis plusieurs saisons, Tadej Pogacar n’échappe pas aux critiques. Mardi, lors de sa victoire d’étape au Lioran sur le Tour de France, le Slovène a été accueilli par quelques huées de spec­ta­teurs présents au bord de la route.

Une situa­tion que le quadruple vain­queur du Tour accepte avec philo­so­phie. En confé­rence de presse, il a expliqué qu’il s’ap­puyait notam­ment sur l’exemple de Novak Djokovic pour gérer cette forme d’hostilité.

« Les huées c’est toujours comme ça même si, en cyclisme, ce n’est pas autant que dans le tennis ou au foot­ball. Il y a beau­coup plus de sifflets et de gens qui vont contre une équipe ou un joueur, parce que c’est diffé­rent. Au tennis, c’est un‐contre‐un et, bien sûr, les suppor­ters sont répartis à 50–50. Dans notre cas, quand quel­qu’un me hue, ou hue quel­qu’un d’autre, ils huent tout le peloton, parce qu’on ne sait pas vrai­ment pour qui c’est, vous voyez, puis­qu’on passe tous ensemble. Et je pense toujours au tennis, à Novak Djokovic, à la force mentale qu’il a. Parce que, oui, je pense qu’il a eu l’une des carrières les plus diffi­ciles par rapport à ça, avec beau­coup de sifflets et parfois sans raison, alors qu’il est l’un des plus grands. Donc quand quel­qu’un me hue, je pense à Novak Djokovic et je m’ins­pire de lui. »