Taro Daniel a encore du mal à réaliser.

Battu en quarts de finale du tournoi de Belgrade la semaine dernière par le futur vain­queur, Andrey Rublev, Taro Daniel a ensuite pris la direc­tion de l’île de Majorque, à Manacor, où il a rejoint la Rafa Nadal Academy afin de passer trois jours d’en­traî­ne­ment face au maître des lieux.

Visiblement touché par ces trois jours très spéciaux, le Japonais s’est fendu d’un tweet pour remer­cier son hôte et acces­soi­re­ment le meilleur joueur de l’his­toire… « Je me suis entraîné trois jours avec Nadal à la Rafa Nadal Academy ! À ce stade, c’était la meilleure expé­rience possible avec le joueur numéro un de l’his­toire. Merci beau­coup Rafael Nadal pour ces jour­nées d’en­traî­ne­ment à ton académie. C’était une expé­rience incroyable », a écrit l’ac­tuel 110e joueur mondial sur son compte Twitter.