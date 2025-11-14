AccueilATPTarpischev : "Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer....
Tarpischev : « Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer. Car s’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confor­table de la balle, ce n’est pas nécessaire »

Nos confrères de Championat ont repris des propos du président de la Fédération russe de tennis, Shamil Tarpischev. Ce dernier, qui n’a pas sa langue dans la poche, s’at­taque au mythe Roger Federer en remet­tant un peu en cause sa tech­nique.

« S’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confor­table de la balle, ce n’est pas néces­saire. Il y a d’autres options. Comme le place­ment d’un gardien de but. On n’a pas toujours besoin de faire des sauts spec­ta­cu­laires. Et de ce point de vue, Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer. »

