Le célèbre capitaine de l’équipe de Russie, Shamil Tarpischev, s’est exprimé auprès de l’agence TASS et comme à son habitude, il a eu une analyse assez froide de la situation : « Personne ne comprend comment la situation dans le monde évoluera, il ne reste plus qu’à suivre l’évolution des événements. Il y a déjà beaucoup de problèmes et certains tournois ont été reprogrammés. Mais on ne sait pas quand le tennis reprendra vraiment sachant que l’année civile ne peut pas être prolongée. De plus, en raison de la fermeture des installations sportives, de nombreux joueurs de tennis ont déjà des problèmes pour « s’entraîner ». La situation est vraiment très compliquée. »