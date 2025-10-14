Shamil Tarpischev est un entraineur à l’ancienne et quand il a quelque chose à dire, il ne se gêne pas. Interrogé au sujet du parcours de Daniil Medvedev, il a été sans pitié au sujet de son ancien coach, le Français, Gilles Cervara.
« Un changement d’entraîneur était attendu depuis longtemps, car un entraîneur ne doit pas se contenter de conseiller ; il doit vous pousser à travailler. Et, malheureusement, une partie de l’élan a été perdu… Medvedev s’est un peu perdu en essayant de jouer plus près du terrain. Il reçoit toujours loin derrière la ligne de fond. Au tournoi de Shanghai, il a mieux joué qu’au cours des dix‐huit derniers mois. Je pense que Medvedev aurait dû gagner en demi‐finale. Il a converti une balle de break sur onze et a mal calculé un élément. Il est pratiquement revenu à la normale, mais il manque un peu de retenue, d’émotion et de réalisme. Cela est dû à sa nervosité et à son manque de résultats. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 10:12