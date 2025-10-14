AccueilATPTarpischev (président de la fédération russe) charge Gilles Cervara : "Un...
ATP

Tarpischev (président de la fédé­ra­tion russe) charge Gilles Cervara : « Un chan­ge­ment d’en­traî­neur était attendu depuis long­temps, car un entraî­neur ne doit pas se contenter de conseiller »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

10

Shamil Tarpischev est un entrai­neur à l’an­cienne et quand il a quelque chose à dire, il ne se gêne pas. Interrogé au sujet du parcours de Daniil, il a été sans pitié au sujet de l’an­cien coach du Russe.

« Un chan­ge­ment d’en­traî­neur était attendu depuis long­temps, car un entraî­neur ne doit pas se contenter de conseiller ; il doit vous pousser à travailler. Et, malheu­reu­se­ment, une partie de l’élan a été perdu… Medvedev s’est un peu perdu en essayant de jouer plus près du terrain. Il reçoit toujours loin derrière la ligne de fond. Au tournoi de Shanghai, il a mieux joué qu’au cours des dix‐huit derniers mois. Je pense que Medvedev aurait dû gagner en demi‐finale. Il a converti une balle de break sur onze et a mal calculé un élément. Il est prati­que­ment revenu à la normale, mais il manque un peu de retenue, d’émo­tion et de réalisme. Cela est dû à sa nervo­sité et à son manque de résultats »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 10:12

Article précédent
Thiem se « réveille » : « En fait, le tennis est un sport de riches »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.