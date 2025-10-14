Shamil Tarpischev est un entrai­neur à l’an­cienne et quand il a quelque chose à dire, il ne se gêne pas. Interrogé au sujet du parcours de Daniil, il a été sans pitié au sujet de l’an­cien coach du Russe.

« Un chan­ge­ment d’en­traî­neur était attendu depuis long­temps, car un entraî­neur ne doit pas se contenter de conseiller ; il doit vous pousser à travailler. Et, malheu­reu­se­ment, une partie de l’élan a été perdu… Medvedev s’est un peu perdu en essayant de jouer plus près du terrain. Il reçoit toujours loin derrière la ligne de fond. Au tournoi de Shanghai, il a mieux joué qu’au cours des dix‐huit derniers mois. Je pense que Medvedev aurait dû gagner en demi‐finale. Il a converti une balle de break sur onze et a mal calculé un élément. Il est prati­que­ment revenu à la normale, mais il manque un peu de retenue, d’émo­tion et de réalisme. Cela est dû à sa nervo­sité et à son manque de résultats »