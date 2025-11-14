Nos confrères de Championnat ont repris des propos du président de la Fédération russe de tennis (RTF), Chamil Tarpischev.
Chamil qui n’a pas sa langue dans la poche s’attaque au mythe Roger Federer en critiquant carrément sa technique, ça risque de jaser.
« S’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confortable de la balle, ce n’est pas nécessaire. Il y a d’autres options. Comme le placement d’un gardien de but. On n’a pas toujours besoin de faire des sauts spectaculaires. Et de ce point de vue, Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 09:20