Tarpitchev : « S’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confor­table de la balle, ce n’est pas néces­saire. De ce point de vue, Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer »

Nos confrères de Championnat ont repris des propos du président de la Fédération russe de tennis (RTF), Chamil Tarpischev.

Chamil qui n’a pas sa langue dans la poche s’at­taque au mythe Roger Federer en criti­quant carré­ment sa tech­nique, ça risque de jaser.

« S’étirer, c’est beau. Mais si on a une approche confor­table de la balle, ce n’est pas néces­saire. Il y a d’autres options. Comme le place­ment d’un gardien de but. On n’a pas toujours besoin de faire des sauts spec­ta­cu­laires. Et de ce point de vue, Djokovic est le roi. Je le préfère même à Federer »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 09:20

